Muğla son 3 maçta beraberliğe abone oldu

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Muğlaspor, ilk yarının son haftasında evinde Kastamonuspor'la 1-1 berabere kalıp devreye 2'nci sırada girdi. Yeşilbeyazlılar, son 3 maçından ise beraberlikle ayrıldı. Bu maça kadar Karaman ve Şanlıurfa ile (D) golsüz berabere kalan yeşil-beyazlılar, Kastamonu'yla da yenişemedi. Şampiyonluk yarışında 3 maçta 6 puan bırakan Muğlaspor, 42 puana sahip liderliği devralan Batman Petrolspor'un 4 puan gerisine düştü. Muğla ayrıca 7 maç sonra kalesinde gol gördü. Ankaragücü, Beyoğlu, Altınordu ve Karacabey Bld'yi 1-0, Batman Petrol'ü de 2-0 yenen yeşil-beyazlılar, Karaman ve Şanlıurfa'yla golsüz berabere kalmıştı.