Samsunspor’da İrfan Can atağı

ARA transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Samsunspor'un, Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci için harekete geçtiği öne sürüldü. Kırmızı-beyazlıların yerli oyuncu rotasyonunu genişletmek adına transfer temaslarını hızlandırdığı belirtilirken, gündemdeki en dikkat çeken isimlerden birinin İrfan Can olduğu iddia edildi. İddiaya göre Samsunspor, Fenerbahçe'de forma giyen İrfan Can Kahveci için resmi teklif yaptı. Transfer gündemine düşen bu hamlenin ardından, 30 yaşındaki futbolcunun geleceği yeniden konuşulmaya başlandı. Tecrübeli oyuncu, kariyer planlaması doğrultusunda Samsunspor'un teklifine soğuk bakıyor. Ancak Karadeniz ekibi transfer için ısrarcı.