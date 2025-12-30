TFF, 353 hakem ve 75 gözlemciyi PFDK’ya sevk etti

Türk futboluna bomba gibi düşen bahis operasyonu kapsamında gerçekleşen sevkler dün de devam etti. TFF, bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen 353 bölgesel hakem ile bölgesel yardımcı hakem ve 75 bölgesel gözlemcinin tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiğini açıkladı. TFF'nin açıklamasında "Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen aşağıdaki Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı. Geçtiğimiz günlerde TFF Hukuk Müşavirliği, bahis soruşturması kapsamında son 5 yıl içinde hakem olarak görev yapmış, 9 eski hakemi ve 42 temsilciyi PFDK'ya sevk etmişti.