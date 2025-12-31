Altay taraftarları harekete geçiyor!

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Altay, tarihinin en zor dönemlerini yaşıyor. Sezonun ilk yarısını son haftalardaki galibiyet serisiyle düşme hattından uzak 10. sırada tamamlayan siyah-beyazlı ekip, FIFA'dan gelen dava dosyaları nedeniyle 1-8 Ocak tarihleri arasında puan silme ve küme düşürülme cezalarıyla karşı karşıya kalma tehlikesi yaşıyor. Bu gelişmeler üzerine Altaylı taraftar grupları harekete geçerek 3 Ocak Cumartesi günü Gündoğdu Meydanı'na kortej eşliğinde yürüyüş düzenleyecek ve ardından bir basın açıklaması yapacak. Siyah-beyazlı taraftarlar, camianın önde gelen isimlerinin kulübe sahip çıkmasını isterken, bu zorlu süreçte Türkiye Futbol Federasyonu eski başkanlarından ve İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in kulübün geleceği adına yönlendirici bir rol üstlenmesini talep ediyor.

ÜYELERE AİDAT UYARISI

ÖTE yandan Altay'da aidat borcu olan kulüp üyelerinin acilen ödemelerini yapmaları gerektiği açıklandı. Bu yıl 2 bin 600 TL olan yıllık aidatın 1 Ocak'tan itibaren 3 bin 300 TL'ye yükseleceği bildirildi. Siyahbeyazlı yönetim, "Kulübümüzün en üst yönetim organı olan genel kurulun bir üyesinin dahi kulübe aidat borcu bulunmaması gerekmektedir" mesajı paylaştı. Başkan Sinan Kanlı, aidat borcu olan üye sayısının fazla olduğunu kaydederek, "Borcunu ödemeyen genel kurul üyeleri hakkında yetkili kurullar tarafından gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" ifadelerini kullandı.

MAHMUT ÖZGENER'E ÇAĞRI

SİYAH-BEYAZLI taraftarlar tarafından yapılan açıklamada, "İlk etapta acil çözüm üretilmesi gereken gündemler ele alındığında; hem maddi kaynak üretebilecek hem de ismiyle bile karşı tarafa güven telkin edebilecek bir lider ihtiyacının olduğu fikri herkesin ortak görüşüdür. Camiamız içinde bu donanıma sahip isim bellidir. Camia büyüğümüz Mahmut Özgener'e (ister oluşturacağı bir konsorsiyum