Balıkesirspor’da moraller yerinde

NESİNE 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla 4. sırada bitiren ve sezonun ikinci yarısına kendi tesislerinde hazırlanan Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor, çalışmalarını tempolu bir antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlı Ege temsilcisi, gerçekleştirilen son iki idmanda hem fiziksel hem de taktik ağırlıklı bir program uyguladı. Teknik heyet gözetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların istekli ve hırslı görüntüsü dikkat çekti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, pas organizasyonları ve dar alanda oyunlarla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise taktik varyasyonlar üzerinde duruldu. Futbolcuların neşeli ve yüksek motivasyonla çalıştığı görülürken, takım içindeki uyum ve rekabetin arttığı gözlendi.