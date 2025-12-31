Denizli IY’de kaleci Ramazan umutlu

BU sezon ilk kez mücadele ettiği 3. Lig 4. Grup'ta ilk yarıyı 26 puanla 7. sırada tamamlayan Denizli İdmanyurdu, ikinci yarı hazırlıklarına Şirinköy Stadı'nda Teknik Sorumlu Özcan Sert nezaretinde yapılan antrenmanlarla başladı. Kırmızı-siyahlıların genç kalecisi Ramazan Arda Şahin, ilk yarının kendileri açısından başarılı geçtiğini belirtti. Kulüpte aile gibi olduklarını belirten 19 yaşındaki file bekçisi, "Son 2 maçı kazanmak bizi kendimize getirdi. İkinci yarının çok daha iyi geçeceğini düşünüyorum. Çünkü daha motive, başarıya aç bir takım görüyorum. Hocamızla birlikte çok iyi çalışıyoruz. İkinci yarı çok daha iyi bir Denizli İdmanyurdu izleyeceğiz" dedi.