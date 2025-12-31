Göztepe, 100. yılında olimpik branşlarda güldü

GÖZTEPE Spor Kulübü, kuruluşunun 100. yılında olimpik branşlarda gösterdiği başarılı performansla 18 farklı branşta binlerce çocuğu sporla buluştururken, 2025 yılını 102 uluslararası ve 308 ulusal madalya ile tamamladı. Voleybolda Sultanlar Ligi'ne, basketbolda Türkiye Basketbol Ligi'ne, satrançta Satranç Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterildi. Bilardo branşında elde edilen şampiyonluk ise Göztepe'ye Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etme hakkı kazandırdı. Cimnastik branşında, Dünya Şampiyonası'nda milli takım kadrosunda yer alan Ferhat Arıcan, Mert Efe Kılıçer ve Mehmet Ayberk Koşak, Göztepe'yi ve ülkemizi başarıyla temsil etti. Paraokçuluk branşında ise Büşra Ün, Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan makaralı yay kadın milli takım kadrosunda yer aldı. Yelken, yüzme ve taekwondo branşlarında da olimpiyat hedefleri doğrultusunda onlarca madalya kulüp müzesine kazandırıldı.