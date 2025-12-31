İzmir’de 2 futbolcuya bahis tutuklaması

TFF'NİN başlatıp, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü futbolda bahis soruşturmasında 26 Aralık'ta 29 şüpheliyle birlikte gözaltına alınan İzmir kulüplerinden Aliağa FK'nın eski futbolcusu İbrahim Yılmaz ve Tire 2021 FK'da görev yapan Doğukan Çınar tutuklandı. Aliağa FK, bahis nedeniyle 10 Kasım'da PFDK'ya sevkedilip 1 yıl hak mahrumiyeti alan İbrahim Yılmaz'ın sözleşmesini 22 Aralık'ta feshetmişti.

Doğukan Çınar'ın 14 Ekim 2020'de Tekirdağspor'da oynarken rakip takım lehine habis oynadığı belirlendi. Yine aynı soruşturma kapsamında tutuklanan 3. Lig ekibi Kütahyaspor'dan Mustafa Çeçenoğlu'nun 30 Haziran 2020'de Menemen FK'da oynarken rakip takım ilk yarıyı ve maç sonucunu kazanır, 23 Ocak 2023'de de Denizli'nin oyuncusu olduğu maçta rakip takım en az 2 farkla kazanır şeklinde kupon yaptığı vurgulandı.