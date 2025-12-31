Muğla için yeni iş birlikleri yolda

MUĞLA İl Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, beraberindeki heyetle birlikte Muğlaspor'a nezaket ziyaretinde bulunarak kulüp başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Gerçekleştirilen ziyarette Muğlaspor'un mevcut çalışmaları, altyapı ve gençlere yönelik projeler ile şehirde sporun gelişimine dair değerlendirmelerde ve fikir alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı iyi dileklerin paylaşıldığı görüşmede, Muğla'da sporun daha ileriye taşınması adına yapılabilecek iş birlikleri ele alındı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için Muğla İl Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ve beraberindeki heyete teşekkür ederiz" denildi.