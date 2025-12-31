Yunusemre’den judoda örnek proje

YUNUSEMRE Belediyespor, Manisa'da bir ilke imza atarak down sendromlu bireylere yönelik judo eğitimleri projesini hayata geçirdi. Sosyal sorumluluk odaklı proje kapsamında Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Judo Antrenörü Harun İzgi, projede yer alan sporcular ve aileleri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ı ziyaret etti. Ziyarette, down sendromlu bireylerin spor yoluyla fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlayan projenin detayları paylaşıldı. Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, sporun toplumun her kesimine ulaşmasının önemine dikkat çekti.