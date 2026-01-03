Adem pazarlığı!

N esine 3. Lig 4. Grup'ta yılardır süren şampiyonluk hasretine bu sezon son vermek isteyen Karşıyaka'nın son dönemde parlayan yıldızı Adem Yeşilyurt için Süper Lig devleri sıraya girdi. Genç oyuncuyu vitrine çıkaran teknik direktör Burhanettin Basatemür, sürecin perde arkasını ve kulüplerle yapılan görüşmelerin detaylarını anlattı. Basatemür, Adem Yeşilyurt için en somut adımın bordo-mavili ekipten geldiğini belirterek, "Aslında ilk olarak Fenerbahçe'den aradılar, onlarla bir temasımız oldu. Ancak şu an Trabzonspor çok ciddi bir şekilde ilgileniyor. İzmir'e gelecekler ve kulübümüzle masaya oturacaklar. Süreçte mesafe alma açısından Trabzonspor şu an daha hızlı ilerlemek istiyor" diye konuştu.

TAKIMDA KİRALIK KALACAK

Dev kulüplerin Adem Yeşilyurt planını açıklayan tecrübeli teknik adam, Karşıyaka'nın menfaatlerini koruyan bir formül üzerinde durulduğunu belirtti. Basatemür, "Hem Fenerbahçe hem Trabzonspor doğru düşünüyorlar; ikisinin de düşüncesi oyuncuyu şimdi bonservisiyle alıp, sezon sonuna kadar bizde kiralık bırakmak. Bu bizim için de oyuncunun gelişimi için de en doğrusu" ifadelerini kullandı.

BEKLENTİLER ÇOK BÜYÜK

Transferin mali boyutu hakkında da şeffaf açıklamalar yapan Burhanettin Basatemür, kulübün önceliğinin altyapı tesisi olduğunu vurguladı. Deneyimli hoca, "Rakamlar 1 ile 5 milyon Euro arası bir beklenti var. Şu an için yaklaşık 1 milyon Euro teklif edildi diyebilirim. Bu konuda başkanımızın vizyonu çok net. Altyapıya büyük bir tesis yapmak istiyoruz. Hatta başkanımız, 'Para vermeseniz bile inşaat malzemesi verseniz de olur' dedi. Bizim önceliğimiz Karşıyaka'nın geleceğini inşa etmek" açıklamasını yaptı.

YAKUP ARDA DA TAKIMA KATILIYOR

KARŞIYAKA Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, açıklamasında bir de transfer müjdesi verdi. Deneyimli teknik adam, "Beşiktaşlı genç oyuncu Yakup Arda Kılıç ile ilgili her konuda anlaştık. Sırbistan takımındaki sözleşme fesih işlemleri tamamlandıktan sonra takımımıza katılacak" diyerek taraftarlara müjdeyi verdi. 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu, sezon başında Sırp kulübü Novi Pazar'a kiralık gönderilmişti. Öte yandan Muşspor'a satılan sol bek Ferdi'nin yanı sıra kaleci Bayram ve golcü Selahattin'le de yollarını ayıran İzmir temsilcisinin şans bulamadığı gerekçesiyle kulüp bulmak için izin isteyen Mehmet Güneş'i de kiralık göndermesi bekleniyor..