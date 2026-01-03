Aliağa FK’nın gözü Burak Süleyman’da

LİGDE ve Türkiye Kupası'nda iddialı bir şekilde ilerleyen 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Aliağa FK, ara transferde hücum hattını yıldız bir isimle güçlendirmeyi hedefliyor. İzmir temsilcisi, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'nın deneyimli 10 numarası Burak Süleyman'ın şartlarını sordu. Kulüpler arasında bonservis görüşmeleri resmen başladı. Siyah-beyazlılar, uygun bir bedelle oyuncuyu bırakabilir. Ağustos 2025'te Manisa'yangelen Burak'ın sözleşmesinHaziran 2026'ya kadar devam ediyor.

PİYASA değeri 200 bin Euro civarında olan deneyimli ismi manisa'nın bedavaya bırakmamak için devre arasında satışına onay vermesi bekleniyor. Kariyerinde 300'ü aşkın maçta 66 gol atan 1994 doğumlu futbolcu bu sezon Manisa FK'da 16 maçta 4 gol ve 3 asist kaydetti. Önceki sezon Çorum'da 24 maçta 3 gol 1 asist kaydeden Burak, Kocaeli, Göztepe Bandırma, Sakarya ve Pendik'te de oynadı.

Aliağa devre arasında Alberk Koç takviyesi yaparken, Burak hamlesiyle orta sahahücum geçişlerini güçlendirmeyi hedefliyor.