Başakşehir’den ayrıldı Konyaspor ile anlaştı

Süper Lig'de ilk devreyi 23 puanla 7. sırada tamamlayan Başakşehir, 32 yaşındaki Deniz Türüç ile yolların ayırdığını duyurdu. İstanbul ekibi açıklamasında, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz" denildi. Aynı gün içinde Çağdaş Atan yönetimindeki Konyaspor, Başakşehir'den ayrılan Deniz Türüç'ü kadrosuna kattı. Tecrübeli kanat oyuncusu kariyerine Konya ekibi için mücadele ederek devam edecek.