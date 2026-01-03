Egeliler filede 2. yarıya başlıyor

SULTANLAR Ligi'nin ikinci yarısında perde bugün açılıyor. İzmir'i temsil eden Göztepe ve Aras Kargo deplasmanda, Aydın BŞB ise içeride başlıyor. İlk yarıda 13 maçta 3 galibiyet alabilen 11'inci Göztepe, Bursa deplasmanında 8 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki Nilüfer Bld'nin konuğu olacak. Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak maç 18.00'de başlayacak. 7 galibiyetli Aras Kargo da Burhan Felek Voleybol Salonu'nda 16.00'da zirve takipçisi Fenerbahçe'nin misafiri olacak. Aydın ise evinde Galatasaray'la karşılaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç 15.00'te başlayacak. Biletler ev sahibi takım seyircisi için 400, misafir seyirci için 1000 TL'den satışa çıktı. Ligde Aydın 4 galibiyetle 10'uncu, Galatasaray ise 9 galibiyetle 5'inci basamakta yer alıyor.