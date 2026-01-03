Karşıyaka ohh çekti

BASKETBOL Süper Ligi'nin 14. haftasında Karşıyaka evinde Tofaş'ı 107-101 yenerek bu sezonki 3. galibiyetini aldı. Yeşil-kırmızılılar ilk periyoda kötü başladı. Ev sahibinden Alston 10 sayı ile bu periyotta Kaf- Kaf'ı ayakta tuttu. Bishop da oyuna sonradan girip 4 sayı ile pota altını domine etti. KSK ilk periyodu 37-28 geride tamamladı. 2. çeyrekte İzmir ekibi vites yükseltti. Devre arasına 4 dakika 20 saniye kala KSK, Young'un boş turnikesi ile ilk kez öne GEÇTİ. Karşıyaka ikinci 10 dakikalık dilimi 50-49 geride kapattı. Tofaş 3. periyot başında üst üste 5 sayı atınca, Kaf- Kaf'ın hocası Candost Volkan 1 dakika dolar dolmaz mola aldı. Bu çeyrekte Perez ve Blazevic'in iyi oyununa karşı koyamayan İzmir ekibi son ceyreğe 4 sayı geride girdi. Son çeyreğin 3. dakikasında Gordic'in alley-op pasında Bishop'un smacıyla fark ikiye (71-73) indi. Young'un turnikesiyle Kaf-Kaf 1 dakika içinde üst üste 5 sayı bulup 74-73 skoru lehine çevirdi.

SON ANLAR NEFESLERİ KESTİ

Mücadelenin son anları iki takımın pilotu Bishop ve Blazevic'in düellosu şeklinde geçti. Maçın bitimine 2.52 dakika kala Furkan üst üste 5 sayı atıp deplasman ekibini 84-82 öne geçirdi. Son 30 saniyeye 90-90 eşitlikle girildi. Blazevic pota altından ikilikle 17 saniye kala Tofaş'ı öne geçirdi: 90-92. 4 saniye kala Moody'nin ikiliğiyle maça yine eşitlik geldi. Mücadelenin normal süresi 92-92 eşitlikle tamamlandı ve müsabaka uzadı. Uzatmada Alston yıldızlaştı ve KSK maçı 107-101 kazandı.

KENDİNE GELDİ

Sezona kötü bir başlangıç yapan ve haftaya sın sırada giren Kaf-Kaf dünkü Tofaş galibiyeti işe kendine geldi. İzmir ekibi bu sezon üçüncü galibiyetini alırken, taraftarı önünde de hasrete son verdi. Sahasındaki son ve tek galibiyetini ikinci haftada Merkezefendi'yi yenerek alan KSK, 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı, bayram yaptı.