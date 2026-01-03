Teknik adam Kuntz Hamburg’tan ayrıldı

2021-2023 yılları arasında A Milli Takım'ın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz önemli bir hamlede bulundu. Stefan Kuntz, Hamburg'dan sözleşmesinin feshini isterken kulüp yönetimi bu talebi kabul etti. Hamburg'dan yapılan açıklamada, "63 yaşındaki Kuntz, ailevi nedenlerle kulübün denetleme kurulundan sözleşmesinin 31 Aralık 2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere derhal feshedilmesini istemişti. Denetleme kurulu da bu talebi kabul etti" denildi. Stefan Kuntz, Bundesliga temsilcisi Hamburg'daki sportif direktörlük görevinden ayrıldı. Alman teknik adam, Hamburg kulübüne veda etti. Bundesliga'da oynadığı 15 maçta 16 puan toplayan Hamburg, 13. sırada yer alıyor.