Trabzonspor’a Nijeryalı stoper

SÜPER Lig'de ilk yarının flaş takımı Trabzonspor, ara transfer döneminde yapacağı hamleleri planladı. Bordo-mavililer, öncelikle savunma hattını güçlendirmek için kolları sıvadı. Karadeniz temsilsilcisi, Avusturya ekibi Wolfsberger'de forma giyen Chibuike Nwaiwu'yu transfer etmek istiyor. Başkan Ertuğrul Doğan ve yönetimi, 22 yaşındaki stoperin takıma kazandırılması için sona geldi. Nwaiwu, Trabzonspor'un resmi sos-yal medya hesaplarından yaptığı paylaşımları beğenmeye başladı. Nijeryalı futbolcu, kulüpler arasında kalan pürüzlerin ortadan kalkmasını bekliyor. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan futbolcunun kulübüyle 2027 yılına kadar kontratı bulunuyor. İki kulüp arasındakui pürüzlerin en kısa sürede giderilip, genç savunmacının Trabzon formasını giymesi bekleniyor.