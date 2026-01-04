3 transfer istedi

TRENDYOL Birinci Lig'in son haftalarında düşüş yaşayan Bodrum FK'de Teknik Direktör Burhan Eşer, 3 transfer yapacaklarına işaret etti. Yayıncı kuruluşa konuşan Eşer, transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Yapabilirsek 3 transfer bizim için çok iyi olur. Raporlarımızı hazırladık, görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.

ORTALAMAMIZ 23.9

LİGİN üst sıralarındaki rekabete ilişkin soruya ise Eşer, "1. Lig'de kopmalar nadir olur. Bu sezon da çok iddialı takımlar var. Bizim kadromuzun bozulduğunu söylüyorlar ama örneğin Adanaspor gibi ligin en genç takımlarından biriyiz, ortalama 23.9 yaş ortalamasına sahibiz. Hem genç oyuncu yetiştiriyoruz hem de hedefe yürüyoruz. Doğru transferlerle doğru yapıyla ilerlemek istiyoruz" yanıtını verdi. Devre arasında hareketli bir transfer dönemi beklediğini söyleyen Burhan Eşer, ligin sonuna kadar çetin bir yarışın devam edeceğini düşündüğünü ekledi. Kulüp başkanı Aşkın Demir'in sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrıldığını hatırlatan teknik direktör Burhan Eşer, "Başkanımıza buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kongre süreci var, yönetimler arasında toplantılar yapılacak ve yol haritamızı belirleyeceğiz" dedi. Yeşilbeyazlılar ikinci yarının ilk maçında 11 Ocak'ta deplasmanda Pendikspor ile karşılaşacak. İki takımın sezonun ilk yarısındaki mücadelesi 1-1 eşitlikle sonuçlanmıştı.