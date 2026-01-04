Balıkesir’de Kavçak bıraktı

NESİNE 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta devre arasına Play-Off hattında giren Balıkesirspor'da önemli futbolcuların takımdan ayrılmasının ardından teknik direktör Cem Kavçak da istifa ederek kulüple yollarını ayırdı. Teknik direktör Kavçak yaptığı açıklamada, "Balıkesirspor Kulübü'ndeki görevimden üzülerek ayrılmış bulunmaktayım. Bu kararı almak benim için hiç kolay olmadı. Ancak yaşanan bazı sorunlar, bu noktaya gelmemize ne yazık ki sebep oldu" diye konuştu. Balıkesirspor yönetimi, teknik direktör Cem Kavçak'ın sözleşmesini tek taraflı feshettiğini duyurdu. Kırmızıbeyazlılar, "Teknik direktörümüz Cem Kavçak ve ekibiyle yollarımız ayrılmıştır. Hocamızın tek taraflı gerçekleştirdiği feshin ardından çalışmalarımız şu an altyapı hocalarımızla devam etmektedir" ifadelerine yer verdi. Balıkesir ekibinde Artun, Hasan, Bora ve Mehmet kulübe veda ederken, orta saha oyuncusu Serhat'ın da ayrılmak istediği ileri sürülmüştü.