Karşıyaka Trabzon hattı

Nesine 3. Lig 4'üncü Grup'taki şampiyonluk adayı Karşıyaka, 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt için bir süredir genç oyuncuya talip olan Süper Lig'de yarışın iddialı ekibi Trabzonspor'la masaya oturdu. İzmir'e gelen Trabzonspor yöneticileri, başkan Aygün Cicibaş ve eski başkan Azat Yeşil'le görüşme yaptı. Trabzonspor'un Adem için 1 milyon Euro bonservis ücretinin yanı sıra U19 takımdan Arda Öztürk ve yon Ekrem Terzi'yi kiralık olarak vermeyi teklif ettiği, Karşıyaka Başkanı Cicibaş'ın bu teklifi divan ve danışma kuruluna ilettikten sonra son kararı camianın vereceği ifade edildi. Yeşil-kırmızılı İzmir temsilcisi Karşıyaka, genç sağ kanat oyuncusu satılsa bile sezon sonuna kadar takımda forma giymeye devam etmesini şart koşuyor.

YAKUP ARDA TAKIMA KATILDI

Karşıyaka'da ilk 11'de forma giydiği 5 karşılaşmadaki üstün performansıyla parlayan Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe, Başakşehir ve Avrupa'dan ekipler de yakın takibe almıştı. Öte yandan yeşil-kırmızılı- ların transferde anlaşmaya vardığı Beşiktaş'tan 20 yaşındaki sol kanat Yakup Arda Kılıç'ın da İzmir'e gelerek takıma katıldığı öğrenildi. Transferde daha önce Bölgesel Amatör Lig'den 18 yaşındaki sol bek Cumali Turhan'ı alan Kaf- Kaf, deneyimli teknik direktör Burhanettin Basatemür'ün takip ettiği 2 amatör oyuncuyu daha bünyesine katacak. Yeşil-kırmızılıların nabız yokladığı Balıkesirspor'dan ayrılan tecrübeli forvet Artun Akçakın'ın ise Erciyes 38 FSK'yla anlaştığı öğrenildi.