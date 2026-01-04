KSK’ye can suyu!

Basketbol Süper Ligi'nde 14'üncü haftada konuk ettiği Play-Off hattındaki Tofaş'ı uzatma periyodunda 107- 101 mağlup eden Karşıyaka, ligdeki 3'üncü galibiyetini alarak kümede kalma mücadelesinde büyük moral buldu. İlk 3 çeyreğini geride kapattığı mücadelede 4'üncü periyodun 92-92 eşitlikle sona ermesinin ardından uzatmada zafere ulaşan yeşil-kırmızılı takım galibiyeti tribünlerde kendisini destekleyen taraftarlarıyla birlikte kutladı. Bu sezon ilk kez bu denli dolu tribünlere oynayan yeşil-kırmızılılar, kurtuluş ateşini yaktı. Kaf-Kaf'ta Cameron Young 24 sayı, 11 ribaundla double-double yaparken, 23 sayı atan Justin Alston özellikle el yakan uzatma anlarında attığı üst üste sayılarla yıldızlaştı. Yeni transfer Bishop da 22 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Bu üç ABD'li isim Karşıyaka'ya toplam 69 sayı kazandırdı. Maç sonrasında basketbolcular, galibiyeti taraftarlarla doyasıya kutladı.

VOLKAN: DOĞRU YOLDAYIZ

KSK'nin başında ikinci galibiyetini elde eden başantrenör Candost Volkan, ise maç sonu şu ifadelerde bulundu: "İlk çeyrekte kesinlikle istemediğimiz savunma görüntüleri vardı. Ancak sonrasında yaptığımız savunma değişikliği ve oyuncularımızın ortaya koyduğu üst düzey eforla oyunun momentumunu lehimize çevirdik. Haftalardır vurguladığım gibi çok iyi çalışıyoruz. Oyuncularımız sahada müthiş bir mücadele ortaya koydular."