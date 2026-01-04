Muğlaspor hazırlık kampı için Antalya’da

NESİNE 2. Lig'de mücadele eden ve ligin ilk devresini ikinci sırada tamamlayan Muğlaspor, dün Antalya'da toplanarak devre arası kamp çalışmalarına başladı. 3-11 Ocak 2026 tarihleri arasında sürecek kamp boyunca hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürecek olan yeşil-beyazlılar, Antalya'da bir hazırlık maçı da oynayacak. Kampın ardından 12 Ocak'ta Muğla'ya dönecek olan Muğlaspor, ligin ikinci devresi hazırlıklarına kendi tesislerinde devam edecek. Ligin ilk devresini grubunda ikinci sırada tamamlayan Ege temsilcisi, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.