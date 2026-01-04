Ramos Sevilla’yı satın almak istiyor

İSPANYOL futbolunun efsane isimlerinden Sergio Ramos, kariyerine başladığı LaLiga ekibi Sevilla'yı satın almaya karar verdi. İspanya basınından COPE'nin haberine göre; Sergio Ramos'un Sevilla'yı satın almak için resmi teklifte bulunduğu aktarıldı. Sevilla kulübünün mevcut hissedarlarından, Ramos'un teklifine henüz bir geri dönüş gerçekleşmedi. Ramos'un teklifinin masaya gelen teklifler arasında en büyüğü olduğu da ifade edildi. Sevilla altyapısında yetişen Sergio Ramos daha sonra Real Madrid, PSG ve Monterrey'de oynadı. Sergio Ramos, kısa süre önce Meksika ekibi Monterrey'den ayrıldı. Bu arada 39 yaşındaki Ramos futbol kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi planlarken satış gerçekleşirse İspanya Spor Kanunu ve federasyon yönetmelikleri, aktif oyuncuların LaLiga'da ticari çıkar sahibi olmasını yasaklaması nedeniyle İspanya 1. veya 2. liginde forma giyemeyecek.