Stadına mirasçı çıktı

İSTANBUL'UN Beşiktaş ilçesindeki Tüpraş Stadyumu ile ilgili çarpıcı bir süreç yaşanıyor. Eski adı İnönü Stadı olan stadyuma mirasçı çıktı. Siyah-beyazlı ekibin maçlarını oynadığı stadı mahkeme koridorlarına taşıyan isim, Antalya'da yaşayan emekli bir öğretmen oldu. Emekli öğretmenin açtığı miras davası ilk olarak reddedildi. Bu karar sonrası avukatlar devreye girdi. İstinaf Mahkemesi'nde sunulan itiraz dilekçesi kabul edildi. Böylece miras süreci yeniden açılmış oldu. Gözler yargıdan çıkacak karara çevrildi.