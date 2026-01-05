Manisa Basket kendine geldi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında son beş maçını kaybeden ve alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Glint Manisa Basket, sahasında Play-Off mücadelesi veren Galatasaray MCT Technic'i mağlup ederek kendine geldi: 86-75. Müsabakaya sarı-kırmızılılar hızlı başladı ve özellikle dış atışlardan bulduğu isabetlerle ilk periyodu 24-18 önde kapattı.

İkinci çeyrekte toparlanan ve oyuna ağırlığını koyan kırmızı-siyahlılar, devreyi 44-42 önde tamamladı. Üçüncü çeyrek nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Önceki çeyrekte oyundaki hakimiyeti eline alan Manisa temsilcisi, üstünlüğünü korumayı bildi ve farkı çift hanelere taşıdı. Manisa Basket son bölüme 68-57 önde girdi. Son çeyrekte de oyundaki hakimiyetini sürdüren ve Galatasaray'a sayı şansı tanımayan Manisa Basket, parkeden 86-75 galip ayrıldı. Beş maç sonra kazanmasını bilen Manisa Basket, ateş hattından çıkmasını bildi. Manisa ekibi gelecek hafta kritik müsabakada Türk Telekom'a konuk olacak.