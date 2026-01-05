Manisa’dan Aytaç bombası

Trendyol 1. Lig'de son haftalardaki çıkışıyla alt sıralardan uzaklaşan Manisa FK, nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor. Siyahbeyazlı kulübün, Amed Sportif Faaliyetler'den ayrılan deneyimli orta saha oyuncusu Aytaç Kara ile ilgilendiği öğrenildi. 32 yaşındaki futbolcu, 3 Ocak 2026'da Amedspor ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshetmiş ve serbest kalmıştı. Menajerler vasıtasıyla temas kurulduğu iddia edilirken, transferde Aytaç Kara'nın maaşında ciddi fedakarlık yapacağı konuşuluyor. İzmir Bornova doğumlu olan tecrübeli oyuncu, memleketine yakın bir takımda oynamak istemesi nedeniyle Ege temsilcisinin teklifine sıcak bakıyor.

BİRÇOK EKİPTE OYNADI

Kariyerinde Süper Lig'de 200'ün üzerinde maça çıkan Aytaç Kara, Trabzonspor, Bursaspor, Kasımpaşa ve Galatasaray gibi takımlarda forma giydi. Piyasa değeri yaklaşık 650 bin Euro civarında olan deneyimli ön liberonun Manisa FK'ya transferi gerçekleşirse, genç ağırlıklı siyahbeyazlılara büyük bir deneyim katması bekleniyor.