Merkezefendi nihayet

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde düşme hattını takından ilgilendiren 14. hafta maçında Onvo Büyükçekmeceyi mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, mağlubiyet serisine son verdi. Fenerbahçe Beko, Galatasaray MCT, Türk Telekom ve Mersinspor maçlarını kaybeden Merkezefendi, maça tutuk başladı. Pota altında etkili olamayan Merkezefendi, dış atışlarda da başarılı olamayınca bu periyodu 27-23 yenik kapadı. İkinci periyotta canlanan Merkezefendi, başarılı performansıyla önce eşitliği sağladı ardından farkı arttırdı ve devreye 52-44 önde girdi.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE AÇILDI

Üçüncü periyotta adeta şov yapan Denizli temsilcisi 3'lük atışlarda ki başarı yüzdesiyle farkı 16 sayıya çıkardı ve son periyoda 83-67 önde girdi. Son periyotta farkı azaltmayı başaran Onvo Büyükçekmece, bitime 5 dakika kala farkı 2 sayıya indirdi 89-87. Son anlarda oyun kurucu Van der Vuurst'un hücumda ve defansta ki hatalarını iyi değerlendiren Merkezefendi farkı yeniden açmaya başladı. Taraftarların yoğun desteği ile son anlarda hata yapmayan Merkezefendi, mücadeleyi 104-97 kazanıp, kendine geldi.