Somaspor harıl harıl

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Somaspor, ligin ikinci devre hazırlıklarını yeni teknik direktörü Cafer Elek yönetiminde sürdürüyor. İlk devreyi düşme potasında tamamlayan siyah-beyazlı ekipte hedef, ikinci yarıda çıkış yakalayarak alt sıralardan uzaklaşmak ve ligde kalmayı başarmak. Hazırlıklarını yoğun tempoda sürdüren Soma temsilcisinde antrenmanların disiplinli ve istekli geçtiği gözlendi. Teknik Direktör Cafer Elek'in futbolcularla yakından ilgilendiği ve özellikle takım savunması ile mücadele gücünü artırmaya yönelik çalışmalar yaptığı öğrenildi. Somaspor yönetimi de ikinci yarı öncesi takıma güven duyduklarını belirterek, camia olarak ligde kalma hedefi doğrultusunda kenetlendiklerini ifade etti.