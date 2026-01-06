İZVAK’tan TFF’ye çağrı

İzmir'in futbolda profesyonel liglerde yer alan temsilcilerinin ortak çatı kuruluşu olan İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bahis soruşturmaları sürecinde kulüplerin zararlarının giderilmesine ilişkin bir talep yazısı gönderdi. İZVAK'ın internet sitesinde yer alan metine göre TFF'nin disiplin, hukuk ve kulüp lisans kurullarına gönderilen, Başkan Ali Erten imzalı yazıda özetle; Türk futbolunda son dönemde yürütülen bahis soruşturması sürecinin ardından alınan bazı disiplin kararlarının, hiçbir kusuru ve müdahale imkanı bulunmayan kulüpler üzerinde doğrudan, ağır ve telafisi güç sonuçlar doğurduğunun üzülerek gözlemlendiği belirtildi. Yazıda, hukukun evrensel ilkeleri arasında yer alan suçların ve cezaların şahsiliği prensibinin, Anayasa, Türk Ceza Kanunu ve uluslararası spor hukuku normlarıyla açık biçimde güvence altına alınmış olduğu, buna rağmen, bireysel fiiller nedeniyle cezalandırılan futbolcuların yokluğunun, kulüplere ağır sonuçları olduğu vurgusu yapıldı.

BU SEZON KÜME DÜŞME KALDIRILSIN

İzmir futbol kulüplerinin ve Türk futbol kamuoyunun ortak vicdanını yansıtan bir sorumlulukla yapılan bu talebin polemik amacı taşımadığı belirtildi. Kulüplerin uğradığı maddi ve sportif zararların telafisi için adil mekanizmaların oluşturulması, gerekirse küme düşmenin kaldırılması, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve sürecin sağduyu temelinde değerlendirilmesi talep edildi.