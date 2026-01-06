Umutlar yeşerdi

Basketbol Süper Ligi'nde ilk yarının tamamlanmasına 1 hafta kaldı. Geçen sezonun sonunda küme düşme hattının üstünde sıralanan Ege ekipleri Karşıyaka, Manisa Basket, Merkezefendi Belediyesi Basket ve Aliağa Petkimspor bıraktıkları yerden devam ediyorlar gibi görünüyor. Ancak 3 takımın performansında geçen hafta itibariyle gözle görülür bir yükseliş var. Sıralamada en üst sırada yer alan Merkezefendi'den başlayalım. Büyükçekmece'yi mağlup ederek alt sıralardan kurtulmak isteyen tüm Egeliler için kazandı.

Rakibini de tekrar ligin dibine yolladı. Bleijenbergh, Avrupa basketbolunda moda olan mobil uzunların en önemli örneklerinden biri olduğunu yine gösterdi. Can yakan üçlükleri, ikili oyunlardaki etkinliğiyle parlamaya devam etti. EuroLeague'e oyuncu göndermede uzman olan Denizli ekibinin, yeni ihracatı Bleijenberg olacağa benziyor.

KAF-KAF UMUT VERDİ

Gelelim Karşıyaka'ya. Evinde Tofaş karşısında hayata tutunma savaşını kazanan Kaf-Kaf, ilerisi için umut verdi. Pota altı oyuncusu Bishop, ne kadar değerli bir ekleme olduğunu gösterdi. Bursaspor, Petkim ve Merkezefendi fikstüründen 2 galibiyet çıkarabilirlerse, kümede kalma savaşında kartlar yeniden dağıtılır. Manisa Basket de haftanın en kıymetli galibiyetlerinden birini aldı.

G.SARAY'I YENMEK ÖNEMLİ İŞ

İki sezon içinde NBA'in düzenlemeyi planladığı Avrupa ligine davet alması beklenen Galatasaray'ı devirmek önemli bir iş. Brezilyalı uzun Maozinho'yu da Manisalı taraftarlar, fırsat varken izleyebileceği kadar izlemeli. Çünkü kısa sürede Avrupa'ya transfer olacak yeteneğe sahip. Petkimspor ise Özhan Çıvgın dönemine alışma evresinde. Avrupa Kupası'nda işler yolunda gitse de Bahçeşehir Koleji karşısında alınan 40 sayılık yenilgi kafaları karıştırdı. Çıvgın'ın Büyükçekmece'de oynattığı koş-koş basketboluna en kısa sürede uyum sağlamaları dileğiyle...