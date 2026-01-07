Adem için Fener baskısı

İzmir'in köklü temsilcisi 3'üncü Lig 4'üncü Grup'taki Karşıyaka'nın bu sezon altyapıdan vitrine çıkardığı sağ kanat Adem Yeşilyurt, Süper Lig devlerini peşine taktı. Adem'in transferi için geçen hafta Trabzonspor yönetimiyle masaya oturan Karşıyaka yönetimi, haftaya Fenerbahçe'yle görüşecek.

MİLLİ GURUR YAŞADI

Sarı-lacivertli yönetim 19 yaşına basmaya hazırlanan genç oyuncu için yeşil-kırmızılıların kapısını resmen çalarken, iki taraf arasında henüz bonservis rakamı konuşulmadı. İki takım kurmayları, ABD'de bulunan eski başkan Azat Yeşil de yurtdışından döndükten sonrabir araya gelecek. Yeşil-kırmızılıların 10 Aralık'ta 3.5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladığı Adem, ilk 11'de görev yaptığı 5 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergileyip ilk kez U19 Milli Takım'a seçilmişti.

U19 Milli Takım'ın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur maçları hazırlıkları kapsamında 11-14 Ocak tarihlerinde Özbekistan ile Antalya'da oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edilen genç futbolcu bugün ay-yıldızlı kafileye katılacak. Karşıyaka, Adem satılsa bile sezon sonuna kadar takımda kalmasını istiyor.