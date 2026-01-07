Göztepe’den pivot takviyesi

Türkiye Basketbol Ligi'nde 18 haftada elde ettiği 13 galibiyet ve 5 mağlubiyetle ligde 5. sırada yer alarak başarılı bir grafik sergileyen Göztepe Basketbol, kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

Puan tablosunda daha üst basamaklara tırmanmayı hedefleyen sarı-kırmızılı İzmir ekibi, bu ra doğrultuda, Semt77 Yalovaspor'da forma giyen 26 yaşındaki pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı renklerine bağladığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "2000 doğumlu, 2.10m boyunda, pivot pozisyonunda görev yapan; geçtiğimiz sezonu Aliağa Petkim formasıyla geçiren ve sezona Semt77 Yalovaspor ile başlayan Kılıçarslan Şenkahya ile anlaşma anlaşmaya vardık. Kılıçarslan Şenkahya'ya sarı-kırmızı formamızla başarılı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi.