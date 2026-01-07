Yasin Öztekin Çoruhlu’da

Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta amatöre düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde futbolseverlerin Galatasaray ve Trabzonspor'dan da tanıdığı, İzmir'de daha önce Göztepe ile Bucaspor 1928'in formalarını giyen Yasin Öztekin ve Salih Tokgöz'ü kadrosuna kattığını açıkladı. 38 yaşındaki gurbetçi kanat oyuncusu Yasin sezonun ilk yarısında Yalova FK'da 13 maçta 6 gol attı. Borussia Dortmund altyapısında yetişen Yasin Öztekin, 2014-2018 yılları arasında mücadele ettiği Galatasaray'da 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa kazanmıştı. 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Salih ise 12 Bingölspor'da bu sezon 1 maçta oynadı. Kadrosunu iki isimle güçlendiren İzmir temsilcisinin, deneyimli bir ismin daha peşinde olduğu ve büyük oranda anlaşma sağladığı da iddia edildi.

NİZAMETTİN İDDİASI

İzmir Çoruhlu FK'nın, son olarak Yalova FK'da görev yapan 38 yaşındaki tecrübeli orta saha Nizamettin Çalışkan'ı da kadrosuna katmaya yakın olduğu öne sürüldü. Geçen sezonu Bucaspor 1928'de geçiren Nizamettin, bu sezon ise Yalova ekibiyle ilk yarıda 13 karşılaşmada forma giymişti.