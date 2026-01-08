Fenerbahçe - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Karşılaşma nerede ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde kritik bir mücadeleye hazırlanan Fenerbahçe, İstanbul'da Aston Villa'yı ağırlayacak. Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında gruptaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. Taraftarlar, maçın başlama saati, yayınlanacağı kanal hakkında detayları merak ediyor. İşte Fenerbahçe - Aston Villa maçına dair tüm bilgiler ve canlı yayın detayları…

FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Chobani Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Aston Villa UEFA Avrupa Ligi maçı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

FENERBAHÇE - ASTON VILLA MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi 7. haftası kapsamında oynanacak Fenerbahçe - Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından takip edilecek.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ BAŞARISI

Fenerbahçe, 6 maç sonunda topladığı 11 puanla ligde 12. sırada yer alıyor.