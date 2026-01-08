Ligde Adana maçını İzmir’de oynayacak

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda salı akşamı Galatasaray'ı tarihinde ilk kez ağırlayacak olan Fethiyespor bu maç öncesi lig karşılaşmasını İzmir'e aldırdı. Ligde Cumartesi günü Ankara Demirspor'u konuk edecek Fethiyespor, 3 gün sonra oynanacak G.Saray maçı arifesinde zeminin bozulmaması için İzmir'e dümen kırdı. Fethiye İlçe Stadı'nın zemini devre arasında bakıma alınırken, yönetim ligdeki Ankara Demir karşılaşmasının bu nedenle Torbalı'daki Altınordu'nun Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda oynanacağını açıkladı.