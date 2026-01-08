Türkiye’nin gözü atv’de olacak

Süper Kupa'da finalin adı belli olurken, dev karşılaşma için nefesler tutuldu. Trabzonspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe'nin cumartesi günü saat 20.30'da İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda kozlarını paylaşacağı dev derbi için geri sayım başlarken, bu kritik randevu milyonları atv ekranlarına kilitleyecek.

DEĞİŞİM TALEBİ İDDİASI

Büyük heyecana sahne olacak müsabakada kazanan taraf, bu sene yeni formatıyla ilk kez oynanmaya başlanan Süper Kupa 2025'i müzesine götürmenin büyük sevincini yaşayacak. Galatasaray tarihinde sekizinci kez, Fenerbahçe ise dördüncü kez Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

Süper Kupa'yı şimdiye dek en çok kazanan takım konumundaki sarı-kırmızılı ekip, 2008, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 ve 2024'te toplamda 7 kez bu mutluluğu yaşadı. Sarı-lacivertliler ise 2007, 2009 ve 2014'te toplamda 3 kez Süper Kupa'ya uzanırken, tarihinde dördüncü kez zafere ulaşmayı hedefliyor. Öte yandan İstanbul Atatürk Olimpiyat Satdı'nda oynanacağı açıklanan final öncesinde G.Saray cephesinin maçın başka bir stada alınması için TFF'ye başvuru hazırlığı yaptığı ve Fenerbahçe'nin de bu başvuruyu desteklediği ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin de final maçının farklı statta oynanma fikrine sıcak baktığı, sarı-kırmızılı ekip gibi Fenerbahçe'nin de TFF'ye başvuru yapmayı düşündüğü dile getirildi.