Adem’i Maribor kaptı

3. Lig 4.Grup ekiplerinden Karşıyaka'da vitrine çıkan, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un transfer etmek istediği genç yetenek Adem Yeşilyurt'un yeni takımı belli oldu. 18 yaşındaki Adem'in transferi için yeşil-kırmızılıların, Acun Ilıcalı'nın Slovenya'da sahibi olduğu Maribor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Transferle ilgili açıklama yapan Karşıyaka Başkanı Metin Aygün Cicibaş, "Adem Yeşilyurt'un transferi için Maribor ile prensipte anlaştık. Transferde, bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay yer alacak. Adem, Maribor'dan Hull City'ye transfer olursa sonraki satıştan pay yerine 3 milyon euro ödeme yapılacak. Bu sezonu Karşıyaka'da tamamlayacak. Yönetimimiz ve divan kurulumuzla görüştükten sonra son kararı vereceğiz" dedi. Kulüp, 2023-25 sezonları arasında forma giyen Cenk Ahmet Alkılıç'ın faizleriyle birlikte 950 bin TL'ye ulaşan alacağı nedeniyle Futbol Federasyonu'ndan transfer yasağı aldı. Karşıyaka, yeni transferlerine Cenk Ahmet'in parasını ödeyip yasağı açtıktan sonra lisans çıkarabilecek.