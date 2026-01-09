Altekma’nın gözü Benfica’da

CEV Challenge Kupası 16'lı Finaller Turu ilk maçında deplasmanda 3-1 yendiği Hollanda ekibi Sliedrecht Sport'u evinde çıktığı rövanş mücadelesinde 3-0 mağlup ederek tur atlayan Altekma, 8'li Finaller Turu'nda Portekiz temsilcisi Benfica ile eşleşmenin heyecanını yaşıyor. Tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında mücadele eden Altekma'nın Başkanı Melih Sebastien Durmuş, "Bu galibiyet bizim için mihenk taşıdır. Bir sonraki maçımızda muhtemelen 20 Ocak gibi Benfica ile oynayacağız. Son 16'ya kaldık. Bundan sonra birkaç maç daha kazandığımız takdirde önce çeyrek final, daha sonra yarı final ve finali ülkemizde oynatma imkanı yakalayacağız" dedi.