Balıkesirspor’da Uysal dönemi

3. Lig 4. Grup'ta yakaladığı seriyle ilk yarıyı 28 puanla Play-Off potasında tamamlamasına rağmen devre arasındaki kulüpteki ekonomik sıkıntılar nedeniyle önemli oyuncularını ve Teknik Direktör Cem Kavçak'ı kaybeden Balıkesirspor, ikinci yarı maratonu öncesi takımı Zafer Uysal'a emanet etti. Son olarak Amasyaspor FK'yı çalıştıran 50 yaşındaki Zafer Uysal sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Balıkesirspor gibi köklü, şehrin yüreğiyle atan büyük bir camiaya geldiği için onur, gurur ve sorumluluk duyduğunu söyleyen Uysal, "Ben ve ekibim, bu tarihi kulübün hak ettiği yerlere ulaşması, başarıya yeniden kavuşması ve bu şehrin gururu olması için var gücümüzle, terimizle, aklımızla ve yüreğimizle mücadele edeceğiz" dedi.