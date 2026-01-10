Manisa’da işlem tamam

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, kanat transferinde mutlu sona çok yakın. Siyahbeyazlı yönetim, Finlandiya 1. Lig takımlarından SJK Seinajoki'de forma giyen 22 yaşındaki Honduraslı kanat oyuncusu Alenis Vargas ile prensipte anlaşmaya vardı. Finlandiya basını da transfer haberini doğruladı ve oyuncunun Türkiye'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atmasının an meselesi olduğunu duyurdu. Sağ kanat oyuncusu olarak bilinen Vargas, kariyerine FC Desamparados'ta başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin Kansas City 2 takımında

forma giydi ve ardından Avrupa'ya adım atarak SJK Seinajoki'ye transfer oldu. Çok yönlülüğüyle dikkat çeken Vargas sadece sağ kanatta

değil, gerektiğinde sol kanat ve santrafor pozisyonlarında da görev alabiliyor.

TRANSFER İMZAYA KALDI

Bu özelliği, teknik ekibin ön sıralarda yaptığı transfer planlamasında onu cazip bir seçenek haline getiriyor. Finlandiya'da bu sezon SJK Seinajoki formasıyla 2 maçta süre alan Vargas, özellikle hızı, dripling yeteneği ve bitiriciliğiyle biliniyor. Manisa FK yönetimi ve teknik heyeti, transfer sürecini hızlı bir şekilde tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kurmaylar, oyuncunun Türkiye'ye gelmesi ve resmi sözleşmeye imza atması için gerekli hazırlıkları başlattı. Taraftarlar, genç ve dinamik kanat oyuncusunun takımda nasıl bir performans sergileyeceğini heyecanla bekliyor.