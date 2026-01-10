Milli yüzücü Aydın’da

Paralimpik Avrupa Gençlik Oyunları gümüş madalyası sahibi, Türkiye Şampiyonu ve 100 metre kurbağalama stilinde Avrupa ikincisi olan milli yüzücü Yaman Rüzgar Kızılet, Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nün sporcusu oldu. Paralimpik yüzme branşında kazandığı derecelerle olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Kızılet'in, yeni kulübüyle birlikte önemli başarılara imza atması bekleniyor. Kulüpten yapılan açıklamada "Olimpiyat yolunda yalnızca Aydın için değil, ülkemiz için de büyük bir gurur kaynağı olan sporcumuzun her zaman yanındayız" denildi.

