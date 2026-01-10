Potada zor viraj

Basketbol Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmak isteyen 3 Ege ekibi bugün ilk yarının son haftasında 3 zorlu deplasmana çıkacak. Üst üste 5 mağlubiyetten sonra evinde Galatasaray'ı yenip düşme hattına gerilemekten kurtulan Manisa Basket sezonun ilk yarısını Türk Telekom deplasmanında noktalayacak. Başkent Spor Salonu'ndaki maç saat 18.00'de start alacak. Yeni çalıştırıcısı Serhan Kavut yönetiminde geçen hafta ilk kez kazanan Manisa ekibi ligde 14 maçta 4 galibiyet aldı. Manisa Basket'in düşme barajıyla arasında 1 galibiyet fark bulunuyor. Türk Telekom ise 9 galibiyetle dördüncü sırada haftaya başladı.

KAF-KAF İKİDE İKİ PEŞİNDE

Geçen hafta Tofaş'ı uzatmada yenerek ligde kalma yarışında umutlarını artıran Karşıyaka Basketbol ilk devrenin son haftasında Bursaspor deplasmanına ikide iki hedefiyle çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 20.30'da yapılacak. Ligde Karşıyaka 14 haftada 3 galibiyetle halen düşme hattında yer alırken Bursaspor ise 5 galibiyetle alt sıralardan kurtulmaya çalışıyor. Karşıyaka bu kritik deplasmanı da kazanırsa bu sezon ilk kez seri yakalayıp rakibine yaklaşırken, ilk yarı perdesini moralli kapatacak.

DENİZLİ EKİBİ İSTANBUL'DA

Dört haftalık yenilgi serisinin ardından geçen hafta Büyükçekmece'yi mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket, Erokspor'a konuk olacak. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Denizli temsilcisi Merkezefendi ligde geride kalan 14 karşılaşmada 5 galibiyet aldı. İstanbul ekibi ise 8 galibiyetle Play-Off potasında yer alıyor. Merkezefendi hafta içinde Smith ve Ata Engin'le yollarını resmen ayırmıştı.