Trabzonspor’un rotası G.Antep

Son olarak Süper Kupa Yarı Finali'nde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Galatasaray'ın yolları bu kez de transferde kesişti. Ara transfer dönemini hareketli geçirecek olan Trabzonspor, Gaziantep'in yıldız orta sahası Kacper Kozlowski'yi gündemine aldı. Lider Galatasaray'ın da yakın markajında olan Polonyalı futbolu için bordo-mavililer detaylı bir araştırma gerçekleştirdi. Kozlowski'nin Karadeniz devine transfer olmaya sıcak bakabileceği ifade edildi. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu için başkanlar düzeyinde bir görüşme gerçekleştirilecek. Galatasaray'da genç futbolcu ile ilgili yakın temasını sürdürüyor.