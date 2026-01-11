Adalı: Tavares’i istiyoruz

Beşiktaş'ın transfer çalışmaları tam gaz sürerken Başkanı Serdal Adalı, sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, ismi siyahbeyazlı ekiple anılan Lazio'nun Portekizli sol beki Nuno Tavares için "Nuno Tavares'i transfer etmek için uğraşıyoruz" diyerek görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Ancak İtalyan kulübünün 7 milyon Euro istediği, Beşiktaş'ın ise bu rakamı aşağıya çekmek için uğraş verdiği konuşuluyor.

İtalyan taş'ın basınına göre Nuno Tavares, Beşiktaş ve Zenit'in tekliflerini reddetti. Haberde Portekizli futbolcunun vatandaşı Sergio Conceicao'nun çalıştırdığı Al Ittihad ile anlaşma sağladığı belirtilirken Beşiktaş'ın son bir hamle gerçekleştireceği öğrenildi. Nuno Tavares bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 10 maçta 1 asist kaydetti. Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan 25 yaşındaki futbolcunun İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Transfer çalışmalarının yoğun bir tempoda sürdüğünü belirten Serdal Adalı, "Taraftarımız bize güvensin. En doğru oyuncuları en makul seviyede almak için uğraşıyoruz. Transfer çalışmalarına devam ediyoruz. Hepimiz günde 20 saat çalışıyoruz. Hiç kimse panik yapmasın" ifadelerini kullandı.