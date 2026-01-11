Aslan’da rota Boudaoui

Galatasaray'da orta saha transferi için çalışmalarını sürüyor. Sarı-kırmızılıların listesine son olarak Fransa Ligue 1 temsilcisi Nice'in yıldızı Hicham Boudaoui girdi. Cimbom'un transferde Avrupa devleri ile yarış halinde olduğu belirtildi. Avrupa kulüpleri Hicham için bilgi alma yarışına girmişken transferde Galatasaray ve Brighton arasında yoğun rekabet yaşanıyor. Fransız ekibi başarılı orta sahanın takımdaki önemini bilmesine rağmen yeterli bulduğu bir teklifin gelmesi durumunda transfere engel olmayacak. Bu sezon Nice forması ile Ligue 1'de 13 maçta boy gösteren Hicham Boudaoui, 1 gol/2 asist katkısı sunmayı başardı. Bilindiği üzere listesindeki isimler ve kulüpleri ile temaslarını sıklaştıran sarı-kırmızılılar gündemine Davide Frattesi, Manuel Ugarte, Andre, Ruben Neves gibi yıldız isimleri almıştı.

VARELA DA LİSTEDE

Galatasaray'ın, orta saha takviyesi için bir diğer aday ise Porto forması giyen Alan Varela. Portekiz basınından Record'un haberine göre sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki Arjantinli oyuncu için Porto'ya 28 milyon avro artı 4 milyon Euro bonus içeren bir teklif hazırlığında. Ancak Porto cephesinin bu rakama şimdilik mesafeli yaklaştığı belirtildi. Bu sezon Porto formasıyla 22 maçta görev alan Alan Varela, 1 gol kaydetti.