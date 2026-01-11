Bodrum FK kritik virajda

Trendyol 1'inci Lig'de son 4 maçını kazanamayıp zirve yarışından uzaklaşan Play-Off potasındaki Bodrum Futbol Kulübü, ikinci yarının ilk haftasında bugün önemli rakiplerinden Pendikspor'a konuk olacak.

SEFERİ SARI KART CEZALISI

Pendik Stadı'nda Direnç Tonusluoğlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Pendikspor son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alırken, üç maçtır üç puana hasret kaldı. İki takım arasında ligin ilk yarısında Bodrum'da oynanan maç 1-1'lik eşitlikle sona ermişti. İki takım arasında oynanan son 6 müsabakada ise iki takım da ikişer galibiyet alırken iki maçta ise eşitlik bozulmadı. Yeşil-beyazlılar, rakip ağlara 9 gol atarken, kendi kalesinde ise 9 gol gördü. Muğla temsilcisinde zorlu müsabaka öncesi takımın en önemli isimlerinden olan Taulant Seferi sarı kart cezası nedeniyle görev yapamayacak. Pendikspor da ise bu müsabaka öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor. Yeşil-beyazlılar, kazanarak haftalar süren galibiyet hasretine son vermenin peşinde.