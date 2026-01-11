Derbi Uşak’ın

Üçüncü Lig Dördüncü Grup'ta devre arası öncesi son dört maçını kazanarak umutlanan Altay, sahasındaki Ege derbisinde son üç maçını kazanan ve Play-Off mücadelesi veren Uşakspor'a mağlup oldu: 0-1. 5. dakikada Mehmet'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Ünal Alihan kafayı vurdu, top üstten az farkla auta çıktı. 9. dakikada Mehmet sağ kanattan yerden içeri çevirdi, Ünal'ın şutu kaleci Mert'te kaldı. 17'de Altay savunmasının uzaklaştıramadığı topa Yusufhan yay üzerinden gelişine vurdu, kaleci Galip Semih topu çeldi. 38'de defansın arkasına sarkan Yusufhan, kaleciyle karşıya kalarak yerden şutunu çekti, top yandan az farkla auta çıktı.

GOL 'GELİYORUM' DEDİ

İkinci yarıya konuk ekip etkili başladı. 47'de sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta kafalardan seken top ceza sahasında önünde bulan Halil'in müsait durumdaki şutu yandan auta gitti. 51'de sol kanattan yapılan ortada penaltı noktası üzerinde Eray'ın kafa vuruşu köşeden ağlara gitti: 0-1. 69'da Özgür'ün sağ çaprazdan kullandığı frikik az farkla üst ağlarda kaldı. 81'de Uşak atağında sağ çaprazda İbrahim'in şutu direğin yanından auta gitti. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve maç 0-1 sona erdi.