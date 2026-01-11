Dün akşam tüm Türkiye atv izledi

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Fenerbahçe A.Ş.'ye galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Mattéo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde kaydetti. Karşılaşmanın kazananı Fenerbahçe A.Ş. kulüp tarihinde 4. kez Turkcell Süper Kupa'da mutlu sona ulaşmış oldu.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %17,12 izlenme oranı ve %44,15 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %17,64 izlenme oranı ve %50,98 izlenme payı ve

+20 ABC1'de ise %17,86 izlenme oranına ve %48,01 izlenme payı alarak

üç kategoride de birinci oldu.