Filede Göz-Göz güldü

VOdafone Sultanlar Ligi'nin 15. haftasındaki Ege derbisinde Göztepe, evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti: 3-0. Son dört maçını kaybeden sarı-kırmızılılar, bu galibiyetle kendine geldi. Son iki maçından mağlup ayrılan Aydın ekibi ise galibiyet hasretini üç maça çıkardı. Müsabakaya iki takım da temkinli başlarken, karşılaşma uzun süre karşılıklı sayılarla devam etti. Setin son anlarında rakibi karşısında daha az hata yapan İzmir'in Sultanları, seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci sette de müthiş bir mücadele vardı. Sete iyi başlayan Göz-Göz, maçı önde götürse de Aydın'ın Sultanları rakibinin farkı fazla açmasına izin vermedi. Fakat özellikle file üzerindeki üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılılar, bu seti de 25-23 alarak 2-0 öne geçti. Üçüncü sete de Göztepe iyi başladı ve hızla aradaki farkı artırdı. Özellikle son bölümde büyük bir üstünlük kuran Göztepe, seti 25-18 maçı da 3-0 kazandı.

GAZETECİLER UNUTULMADI

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla, müsabakanın 1. setinin sonunda anlamlı bir an yaşandı. Gazetecilik mesleğine yıllardır emek veren gazeteci Nesli Yılmaz, sembolik olarak servis kullanmaya davet edildi. Bu özel anla birlikte, basın emekçilerinin zorlu ve özverili çalışmalarına dikkat çekilirken, Nesli Yılmaz nezdinde tüm gazetecilere emekleri ve katkıları için teşekkür edildi. Bu jest tribünlerden alkış aldı.