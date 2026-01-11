KSK son topta teslim

BAsketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmak isteyen Karşıyaka, Bursaspor'a son hücumda yediği basketle mağlup oldu: 86-84. İlk bölümde Crawford ve Childress ile etkili olan ev sahibine Kaf-Kaf Young ve Bishop ile cevap verdi. İlk periyot 20-16 bitti. 2. çeyrekte iki ekip de birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, KSK bir ara 2 sayı farkla öne geçse de devreye 44-40 geride girdi. Üçüncü çeyreğin başında İzmir ekibi, 6-0'lık mini seriyle öne geçti. Moladan sonra üstünlük sürekli el değiştirirken, son periyoda 65-64'lük skorla girildi.

YOUNG'IN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Dördüncü çeyreğe kötü başlayan Karşıyaka, rakibinin serisine engel olamayınca 7 sayı farkla geriye düştü: 76-69. Ancak moladan sonra toparlanan Kaf-Kaf, Young liderliğinde bulduğu ekstra sayılarla son 3 dakikaya girilirken yine maça ortak oldu: 80-79. Son bölümler nefesleri kesti. Childress'in basketiyle fark 3'e çıkarken, bitime 7 saniye kala Young üçlüğü yolladı ve skora denge geldi: 84-84. Son hücumda Chilress'in kaçan şutunu maç biterken pota altında Konontsuk tamamladı ve maç 86-84 sona erdi.