KSK son topta teslim

Geçtiğimiz hafta sahasında Galatasaray’ı devirerek mağlubiyet serisine son verip rahat bir nefes alan Ege temsilcisi, Türk Telekom deplasmanından eli boş döndü.

BAsketbol Süper Ligi'nde düşme hattından kurtulmak isteyen Karşıyaka, Bursaspor'a son hücumda yediği basketle mağlup oldu: 86-84. İlk bölümde Crawford ve Childress ile etkili olan ev sahibine Kaf-Kaf Young ve Bishop ile cevap verdi. İlk periyot 20-16 bitti. 2. çeyrekte iki ekip de birbirine üstünlük kurmakta zorlanırken, KSK bir ara 2 sayı farkla öne geçse de devreye 44-40 geride girdi. Üçüncü çeyreğin başında İzmir ekibi, 6-0'lık mini seriyle öne geçti. Moladan sonra üstünlük sürekli el değiştirirken, son periyoda 65-64'lük skorla girildi.

YOUNG'IN ÇABASI YETERLİ OLMADI

Dördüncü çeyreğe kötü başlayan Karşıyaka, rakibinin serisine engel olamayınca 7 sayı farkla geriye düştü: 76-69. Ancak moladan sonra toparlanan Kaf-Kaf, Young liderliğinde bulduğu ekstra sayılarla son 3 dakikaya girilirken yine maça ortak oldu: 80-79. Son bölümler nefesleri kesti. Childress'in basketiyle fark 3'e çıkarken, bitime 7 saniye kala Young üçlüğü yolladı ve skora denge geldi: 84-84. Son hücumda Chilress'in kaçan şutunu maç biterken pota altında Konontsuk tamamladı ve maç 86-84 sona erdi.

